Cantieri e strade groviera La diffida del Comune a Telecom e FiberCop

Una diffida a eseguire i lavori di ripristino entro trenta giorni, con tanto di esecuzione in danno dei lavori in caso di "perdurante inadempienza" e riserva di ogni azione legale per il risarcimento dei danni derivanti dalla "condotta omissiva e negligente". Sul mancato ripristino degli asfalti a seguito dei cantieri per la posa della fibra ottica, a Bolano la pazienza è finita, con il Comune che ha scritto una dura lettera nei confronti di Telecom Italia, FiberCop e di una società spezzina specializzata nel settore impiantistico e telefonico. nel mirino, il mancato ripristino definitivo del manto stradale a seguito dei lavori legati alla fibra ottica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantieri e strade groviera. La diffida del Comune a Telecom e FiberCop

