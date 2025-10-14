Cantiere diffuso per la fibra ottica | Buche e dislivelli sos al prefetto

I lavori di installazione della fibra ottica lungo le strade del comune hanno acceso i riflettori sulla qualità dell’esecuzione, il controllo dei cantieri e la sicurezza stradale. Da settimane, la Strada Statale 66, la Strada Provinciale 18 e numerose strade comunali sono interessate da interventi che stanno sollevando interrogativi legittimi nella comunità locale. Due coniugi di Campotizzoro hanno scritto al prefetto, ai sindaci e ai consiglieri dei Comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano: "Le carreggiate vengono tagliate in numerosi punti da un lato all’altro della strada per consentire l’installazione dei cavi della fibra ottica – si legge nella lettera –, ma i tagli effettuati non verrebbero chiusi in maniera adeguata, compromettendo il normale utilizzo della strada e creando disagi significativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

