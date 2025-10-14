Campania Ambrosino e Maritato in ticket lista Dimensione Bandecchi a Regionali 

Anna Ambrosino e Michel Emi Maritato formano il nuovo ticket di “Dimensione Bandecchi” per le elezioni regionali in Campania, puntando su sanità, lavoro e legalità.. “Nel segno del rinnovamento e della concretezza nasce un ticket d’eccezione all’interno del movimento “Dimensione Bandecchi”, che si prepara a correre con determinazione alle prossime elezioni regionali in Campania. A rappresentare la visione di una politica vicina ai cittadini saranno Anna Ambrosino e Michel Emi Maritato, uniti da un progetto comune: costruire una Campania moderna, efficiente e libera da vecchie logiche di potere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

