Campagna olivicola e rischio furti nel Barese | Controlli mirati per prevenire episodi criminosi
Rischio furti e razzie nelle campagne del Barese, con l'avvio della raccolta delle olive. E' stata questa una delle questioni affrontate ieri dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito in Prefettura a Bari.Durante la riunione presieduta dal prefetto Francesco. 🔗 Leggi su Baritoday.it
