Camionista colpito da un malore in autogrill | 60enne in elisoccorso al Maggiore
Un camionista di 60 anni, di origine straniera, è stato colto da un malore mentre si trovava fermo all'interno dell'autogrill Medesano Ovest, lungo l'autostrada A15 Parma-La Spezia. Sul posto è atterrato l'elisoccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sono arrivati anche i sanitari dell'ambulanza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
