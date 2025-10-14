Camera di Commercio Italo-Kazaka Gianantonio Tramet è il nuovo presidente

Rilanciare i rapporti tra imprese italiane e kazake, promuovere nuove partnership e puntare non solo sull’estrazione ma anche sull’agricoltura. Con questi obiettivi Gianantonio Tramet diventa il nuovo presidente della Camera di Commercio Italo-Kazaka. Nomina che si colloca nel solco della promozione da parte del governo italiano dei rapporti diplomatici ed economici tra il nostro Paese e il crocevia dell’Asia Centrale. “ Un incarico veramente onorifico ” dichiara Tramet. “La nostra missione sarà portare le aziende italiane a conoscere le realtà kazake. Soprattutto connettere piccole e medie imprese che possono avere opportunità di sviluppo nel paese Kazakistan”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Camera di Commercio Italo-Kazaka, Gianantonio Tramet è il nuovo presidente

