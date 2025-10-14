Cambiaso titolare in Italia Israele? Pochi dubbi per Gattuso ecco chi giocherà sulla fascia destra stasera a Udine La decisione

Cambiaso titolare? Le ultime da Udine in vista di Italia-Israele: l’esterno bianconero è sicuro del posto, il CT si affida alla sua duttilità e qualità. Una certezza assoluta, un punto fermo da cui ripartire per una notte da non sbagliare. L’ Italia di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare Israele questa sera a Udine in una sfida cruciale per il cammino verso i playoff mondiali e, per l’occasione, il commissario tecnico ha le idee chiarissime sulla fascia destra. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, quel ruolo sarà di proprietà di Andrea Cambiaso. Cambiaso Juve: la fiducia totale di Gattuso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

