Cambiaso in spolvero con l’Italia | buona prestazione dell’esterno della Juve contro Israele Questi numeri stupiscono i tifosi bianconeri

Cambiaso in spolvero con l’Italia: buona prestazione dell’esterno della Juve, ecco come ha giocato l’esterno bianconero. Una prestazione da leader, una prova di maturità che lo consacra come uno dei migliori esterni del calcio italiano. La partita di Andrea Cambiaso con la maglia della Nazionale è stata una grande prova di precisione e solidità. L’esterno della Juve ha giocato 85 minuti di altissimo livello, e i suoi numeri a fine gara sono la fotografia di un giocatore totale, dominante in entrambe le fasi di gioco. Schierato titolare dal commissario tecnico Gennaro Gattuso, il giocatore bianconero è stato uno dei più positivi tra gli Azzurri contro l’Israele. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

