cambiaghi un ex granata in azzurro con alvini zero feeling che peccato

Rimpianti granata. "Cambiaghi? È un predestinato, segnatevi questo nome. Purtroppo non è di nostra proprietà e dovremo accontentarci delle prestazioni che farà con noi, ma è un talentino che può fare il trequartista o l'esterno d'attacco. Ha tutte le qualità tecniche e umane per eccellere, d'altronde uno non diventa il capitano della Primavera dell'Atalanta per caso". Era il 22 agosto del 2020 e Doriano Tosi – allora direttore sportivo della Reggiana neopromossa in Serie B – raccontava in un'intervista al 'Carlino' di quel 'ragazzino', allora 19enne, che nel ritiro di Carpineti stava iniziando a far vedere di che pasta fosse fatto.

