Camarda | Sono sulla bocca di tante persone mi amano e odiano Non ascolto nessuno
Francesco Camarda, giocatore del Milan in prestito al Lecce, ha messo a segno una splendida doppietta con l'Italia: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Doppietta con l'Italia U21, Camarda: "Sono sulla bocca di tanti, ma non ascolto nessuno" - La doppietta inferta all'Armenia U21 nella goleada vincente della sua Italia stasera ha contribuito al successo. tuttomercatoweb.com scrive
