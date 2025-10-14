Camarda ha già capito di chi fidarsi | Sono voci di persone che per me non contano nulla

Francesco Camarda dopo la doppietta con l'Under 21 contro l'Armenia spiega come gestisce la pressione e i riflettori: “Mi isolo da tutto, ascolto solo il mister, i compagni e la famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immersa nella pace delle cam

Francesco Camarda dopo la doppietta con l'Under 21 contro l'Armenia spiega come gestisce la pressione e i riflettori: "Mi isolo da tutto, ascolto solo ..."

"Camarda cavallo di razza destinato a vincere": Corvino non ha dubbi - Una strategia che soddisfa tutte le parti in causa, come sottolinea Corvino: "Se Francesco farà bene ..."

Camarda, a 17 anni primo gol in Serie A e dedica a Florenzi: "Gli avevo promesso che…" - Un pomeriggio da ricordare per Francesco Camarda, che a soli 17 anni ha trovato la sua prima rete in Serie A, scrivendo una nuova pagina della sua giovane carriera.