Camarda ha già capito di chi fidarsi | Sono voci di persone che per me non contano nulla

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Camarda dopo la doppietta con l'Under 21 contro l'Armenia spiega come gestisce la pressione e i riflettori: “Mi isolo da tutto, ascolto solo il mister, i compagni e la famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

camarda ha gi224 capitoCamarda ha già capito di chi fidarsi: “Sono voci di persone che per me non contano nulla” - Francesco Camarda dopo la doppietta con l'Under 21 contro l'Armenia spiega come gestisce la pressione e i riflettori: “Mi isolo da tutto, ascolto solo ... fanpage.it scrive

“Camarda cavallo di razza destinato a vincere”: Corvino non ha dubbi - Una strategia che soddisfa tutte le parti in causa, come sottolinea Corvino: “Se Francesco farà bene ... Da tuttosport.com

Camarda, a 17 anni primo gol in Serie A e dedica a Florenzi: “Gli avevo promesso che…” - Un pomeriggio da ricordare per Francesco Camarda, che a soli 17 anni ha trovato la sua prima rete in Serie A, scrivendo una nuova pagina della sua giovane carriera. Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Camarda Ha Gi224 Capito