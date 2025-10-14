Camarda-gol Chukwueze stenta i gialli di Jimenez Milan i 12 prestiti tra top e flop
Sono 12 i giocatori del Milan che giocano altrove tra formule "secche", diritti di riscatto e obblighi condizionati: vediamo cosa sta andando la loro stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Camarda gol in Lecce-Bologna, è il primo in serie A per il 17enne: «Emozione bellissima, lo dedico a Florenzi» - Il calcio italiano può sorridere non solo per il gol di Pio Esposito a Cagliari — il primo in A — ma anche per quello di Camarda, che al 94’ di testa ha fatto impazzire i tifosi del Lecce contro il ... Segnala corriere.it
Camarda gol! Il baby-talento fa esplodere Lecce in pieno recupero. Bologna, pari beffa - N’Drie), una gara piena di molte belle cose ma soprattutto la fiammata finale che mette a posto tutto per un risultato che è lì, solido e ... Secondo gazzetta.it
Primo gol in Serie A per Camarda: Bologna ripreso al 94' - 2 la partita del Via del Mare tra Lecce e Bologna, con i rossoblù avanti fino al 94' e beffati proprio in pieno recupero. Lo riporta gianlucadimarzio.com