Camaldoli | dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione Arrestato dalla Polizia di Stato

L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione per reati pregressi. Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 51enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Nello specifico, i Falchi della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 4 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, evasione ed estorsione, reati commessi a Brescia, Caivano e Castel di Lama (AP) tra il 2014 ed il 2017. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it