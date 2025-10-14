California la zucca dei record pesa oltre una tonnellata
Una zucca di oltre una tonnellata si è aggiudicata il 52esimo Campionato Mondiale di Pesatura delle Zucche ad Half Moon Bay, a sud di San Francisco. A coltivarla è stato Brandon Dawson, un ingegnere californiano e appassionato di giardinaggio che ha esibito una zucca jack-o'-lantern del peso record di 2.346 libbre (1.064 kg), praticamente il peso di una piccola berlina o di un bisonte. Dawson ha affermato di coltivare enormi zucche da cinque anni. Fondamentale si è rivelata l'esperienza acquisita nel suo lavoro, unita alla giusta irrigazione e alla luce del sole. L'ingegnere ha anche spiegato che gli piace coinvolgere i suoi due figli in questa attività. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tortini di zucca e patate X 5 tortini: Ingredienti 450 g Patate (già sbucciate, a dadini) 250 g Zucca (gia sbucciata, a dadini) 50 g formaggio grattugiato 1 cucchiaino Olio di oliva 1 Uovo 4 cucchiai Farina 4 cucchiai Pangrattato (+ quello per l'esterno) 60 g Speck t - facebook.com Vai su Facebook
California, la zucca dei record pesa oltre una tonnellata: le straordinarie immagini - (LaPresse) Una zucca di oltre una tonnellata si è aggiudicato il 52esimo Campionato Mondiale di Pesatura delle Zucche ad Half Moon Bay, a sud di ... Scrive msn.com
Una zucca da record del mondo: pesa oltre 1.200 kg e viene dal Minnesota - 200 kg e viene dal Minnesota Così enormi da dover essere sollevate con un paranco, la fiera delle zucche oversize che ogni anno si tiene in North California ... Riporta rainews.it
Ecco la zucca più grande del mondo: pesa oltre 11 quintali ed è stata raccolta negli Stati Uniti - 12o kg, ovvero oltre 11 quintali) si è aggiudicata il primo posto alla 51° 'pesa annuale delle zucche del ... Riporta video.corriere.it