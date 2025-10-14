Calhanoglu scatenato con la Turchia | sono ben quattro gli assist ai compagni in sole due partite! Le ultime
Inter News 24 Calhanoglu trascina la Turchia al secondo posto del girone: le ultime sul giocatore nerazzurro capitano della Nazionale anatolica. Hakan Calhanoglu sta attraversando un momento di grande forma, e Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, sarà sicuramente soddisfatto di poterlo schierare con la squadra nelle prossime sfide cruciali contro Roma e Napoli. Durante il doppio impegno con la Turchia contro Bulgaria e Georgia, Calhanoglu ha regalato ben 4 assist in due partite, mostrando la sua grande visione di gioco e confermando l’ottima condizione fisica. Nel match contro la Bulgaria, il centrocampista ha fornito due assist, uno per Arda Güler e uno per Kenan Yildiz, contribuendo alla vittoria per 6-1. 🔗 Leggi su Internews24.com
