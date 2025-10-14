Calhanoglu festeggia le 100 presenze con la Turchia | Sono diventato un buon capitano grazie a voi – VIDEO

Inter News 24 Calhanoglu festeggia le 100 presenze con la Turchia con una torta speciale: «Sono diventato un buon capitano grazie a voi» – VIDEO. Hakan Çalhano?lu è entrato ufficialmente nella storia del calcio turco. Sabato scorso, nella sfida di Sofia contro la Bulgaria, il metronomo dell’Inter ha raggiunto il prestigioso traguardo delle 100 presenze con la maglia della sua Nazionale, entrando in un ristretto club di sei giocatori. Un momento speciale che è stato celebrato oggi sul campo del Kocaeli Stadyumu, alla vigilia del match contro la Georgia. Alla presenza dei compagni, del commissario tecnico Vincenzo Montella e del presidente della Federcalcio turca,?brahim Hac?osmano?lu, il capitano è stato omaggiato con una torta celebrativa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu festeggia le 100 presenze con la Turchia: «Sono diventato un buon capitano grazie a voi» – VIDEO

