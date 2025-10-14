Siamo alla vigilia del torneo d’esibizione Six Kings Slam 2025, in calendario a Riad, in Arabia Saudita, da domani, mercoledì 15 ottobre, giornata dedicata ai quarti di finale, a sabato 18, quando si giocheranno le finali. Le semifinali sono in programma giovedì 16, mentre venerdì 17 ci sarà un giorno di pausa. L’ azzurro Jannik Sinner è il detentore del titolo ed il suo percorso partirà dai quarti di finale, nei quali affronterà l’ ellenico Stefanos Tsitsipas. Il vincitore della sfida tra l’italiano ed il greco in semifinale sarà atteso dal serbo Novak Djokovic. Sempre nei quarti, inoltre, dall’altro lato del tabellone si affronteranno il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz: chi la spunterà tra il teutonico ed il nordamericano dovrà affrontare nel penultimo atto lo spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Six Kings Slam 2025: orari partite dai quarti alla finale, incroci, tv, streaming