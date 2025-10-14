Calendario Mondiali ginnastica artistica 2025 | orari giornalieri tv programma streaming
I Mondiali 2025 di ginnastica artistica si disputeranno a Jakarta (Indonesia) da domenica 19 a sabato 25 ottobre. La rassegna iridata sbarcherà nel Paese asiatico per la prima volta nella storia, l’edizione post-olimpica n on prevede le gare a squadre ed è rivolta esclusivamente agli individualisti. Ogni Nazione può schierare un massimo di quattro donne e sei uomini, massimo tre atleti della stessa Federazione possono salire su un determinato attrezzo. Si incomincerà con le qualificazioni spalmate su tre giorni: domenica 19 e lunedì 20 per gli uomini, lunedì 20 e martedì 21 per le donne. L’Italia sarà impegnata con il seguente programma: i ragazzi del CT Giuseppe Cocciaro scenderanno in pedana in occasione della terza suddivisione, prevista domenica 19 ottobre alle ore 09. 🔗 Leggi su Oasport.it
