Calciomercato Juventus ultimatum per quel bianconero | potrebbe partire subito per 35 milioni di euro! Tutti i dettagli e di chi si tratta
Calciomercato Juventus, il club bianconero fissa il prezzo per il centrocampista: servono 35 milioni, Tudor ci prova ancora ma il tempo stringe. Un investimento da proteggere, un campione da ritrovare. Il futuro di uno dei grandi colpi del mercato estivo del 2024 della Juventus è a un bivio. Dopo un avvio di stagione disastroso, la società bianconera e Igor Tudor hanno un piano chiaro: tentare il tutto per tutto per rilanciare il giocatore, ma senza escludere una cessione a gennaio se la crisi dovesse continuare. E il prezzo, come riporta Tuttosport, è già stato fissato. Calciomercato Juve: il bivio per il centrocampista olandese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
#Calciomercato #Juventus: #Bremer di nuovo out, la scelta bianconera - X Vai su X
Maignan alla #Juve: più di un semplice rumors? #Maignan #Juventus #SerieA #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Juventus News/ Si allontana il sogno Tonali, ecco chi sostituisce Bremer! - Il calciomercato Juventus si trova costretto a valutare l'arrivo di Jordan Teze dopo l'infortunio di Bremer mentre si allontana il sogno di Sandro Tonali ... ilsussidiario.net scrive
Calciomercato Lazio,quel giocatore è fortemente nel mirino della società biancoceleste - Savic torna prepotentemente al centro delle voci di calciomercato Lazio, ma questa volta da protagoni ... Da lazionews24.com
Calciomercato Juve, il grande rivale dei bianconeri potrebbe tornare in Serie A e rappresentare una grande occasione a parametro zero: le ultime novità - Calciomercato Juve, il grande rivale dei bianconeri potrebbe tornare in Serie A: cosa può succedere nei prossimi mesi Il suo nome evoca ricordi di una leadership difensiva quasi senza eguali in Serie ... Riporta juventusnews24.com