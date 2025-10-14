Calciomercato Juventus | Skriniar per sostituire Bremer? C’è un ostacolo
per l’ingaggio del centrale ex Inter del Fnerbahce La Juventus torna a pensare a Milan Skriniar. Non è la prima volta che il nome del difensore slovacco viene accostato ai bianconeri; se n’era già parlato nelle estati passate, ma il nuovo infortunio di Bremer ha riacceso con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Skriniar Juve, rispunta il nome dello slovacco come possibile sostituto di Bremer! Può lasciare il Fenerbahce a queste condizioni: le ultimissime - Skriniar Juve, l’infortunio del brasiliano cambia i piani: l’ex Inter è il prescelto per la difesa, l’addio di Mourinho può favorire l’affare L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lu ... Come scrive juventusnews24.com
Infortunio Bremer e doppio colpo Juve: torna in Italia insieme a Skriniar - Dopo il nuovo stop per infortunio del brasiliano, il club bianconero prepara due mosse di mercato: non solo lo slovacco ... calciomercato.it scrive
Calciomercato Juventus, Comolli ha deciso: a gennaio arriverà quel difensore - Lo slovacco rappresenta un vecchio pallino dei bianconeri Brutte notizie per la Juventus. Si legge su calcionews24.com