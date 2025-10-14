Calciomercato Juventus: nuovissima indiscrezione dall’Inghilterra, che rivela come anche i bianconeri siano sulle tracce di questo baby talento. Un gioiello in cerca di spazio, un’asta che si preannuncia infuocata. Il futuro di Kobbie Mainoo è a un bivio, e il calciomercato Juventus si è iscritto alla corsa. Come riportato dal portale inglese Football Insider, il talentuoso centrocampista del Manchester United avrebbe chiesto la cessione a gennaio per trovare più spazio e non perdere il treno per i Mondiali. Il mal di pancia a Manchester: vuole giocare per il Mondiale. Kobbie Mainoo, centrocampista inglese classe 2005, è considerato uno dei prospetti più puri del calcio d’oltremanica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: la voce dall’Inghilterra, anche i bianconeri sulle tracce del baby talento! Potrebbe lasciare il suo club, ecco qual è la situazione