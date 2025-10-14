Calciomercato Juventus | la voce dall’Inghilterra anche i bianconeri sulle tracce del baby talento! Potrebbe lasciare il suo club ecco qual è la situazione
Calciomercato Juventus: nuovissima indiscrezione dall’Inghilterra, che rivela come anche i bianconeri siano sulle tracce di questo baby talento. Un gioiello in cerca di spazio, un’asta che si preannuncia infuocata. Il futuro di Kobbie Mainoo è a un bivio, e il calciomercato Juventus si è iscritto alla corsa. Come riportato dal portale inglese Football Insider, il talentuoso centrocampista del Manchester United avrebbe chiesto la cessione a gennaio per trovare più spazio e non perdere il treno per i Mondiali. Il mal di pancia a Manchester: vuole giocare per il Mondiale. Kobbie Mainoo, centrocampista inglese classe 2005, è considerato uno dei prospetti più puri del calcio d’oltremanica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
#Calciomercato #Juventus: #Bremer di nuovo out, la scelta bianconera Vai su X
Maignan alla #Juve: più di un semplice rumors? #Maignan #Juventus #SerieA #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Juve, svelato il sogno di Laporta: strappare questo bianconero alla Vecchia Signora e creare una coppia incredibile con Yamal. Lo scenario - Calciomercato Juve, svelato il sogno di Laporta che riguarda anche questo bianconero: la rivelazione Mentre la Juventus lavora per blindare il suo gioiello, dalla Spagna rimbalza una voce che ha del c ... Si legge su juventusnews24.com
Calciomercato Juventus, spunta la suggestione Endrick - La Juventus continua a muoversi tra presente e futuro, alla ricerca di colpi che possano rafforzare la squadra nell’immediato e allo stesso tempo gettare basi solide per i prossimi anni. Segnala it.blastingnews.com
Calciomercato Juve, Momblano: 'Bernardo Silva può essere un'idea' - Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano parlando ai microfoni di Juventibus ha rivelato un elenco di calciatori che la Juventus potrebbe seguire dalla prossima estate. Segnala it.blastingnews.com