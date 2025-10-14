Calciomercato Juventus | destino nelle proprie mani per questo big Si gioca il futuro a Torino da qui a fine stagione retroscena che non lascia dubbi

Calciomercato Juventus: questo giocatore bianconero ha il futuro nelle proprie mani, si giocherà il proprio destino da qui a fine stagione. Un’involuzione evidente, un affarre da 60 milioni che rischia di trasformarsi in un flop. Il momento di Teun Koopmeiners alla Juventus è sempre più delicato e, come riferito da Sportmediaset, la pazienza del club non è infinita: se non ci sarà un’inversione di marcia, la sua cessione nel calciomercato Juventus estivo diventerà uno scenario possibile. Un talento smarrito: da “nuovo acquisto” a caso di mercato. Né la gestione di Thiago Motta, né quella attuale di Igor Tudor sono riuscite a far rinascere il mediano olandese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

