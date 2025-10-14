Calciomercato Juventus | destino nelle proprie mani per questo big Si gioca il futuro a Torino da qui a fine stagione retroscena che non lascia dubbi
Calciomercato Juventus: questo giocatore bianconero ha il futuro nelle proprie mani, si giocherà il proprio destino da qui a fine stagione. Un’involuzione evidente, un affarre da 60 milioni che rischia di trasformarsi in un flop. Il momento di Teun Koopmeiners alla Juventus è sempre più delicato e, come riferito da Sportmediaset, la pazienza del club non è infinita: se non ci sarà un’inversione di marcia, la sua cessione nel calciomercato Juventus estivo diventerà uno scenario possibile. Un talento smarrito: da “nuovo acquisto” a caso di mercato. Né la gestione di Thiago Motta, né quella attuale di Igor Tudor sono riuscite a far rinascere il mediano olandese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
#Calciomercato #Juventus: infortunio #Bremer, voci su #Skriniar e #Kim - X Vai su X
Maignan alla #Juve: più di un semplice rumors? #Maignan #Juventus #SerieA #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Simeone spalanca le porte: Molina-Nico Gonzalez, destini incrociati | ESCLUSIVO - La Juve torna alla carica per Molina dell'Atletico Madrid: Simeone pronto a lasciarlo partire a gennaio, servono 25 milioni ... Come scrive calciomercato.it
Calciomercato Juventus, emissari in azione: addio Serie A - Calciomercato Juventus, il profilo è stato accostato con una certa insistenza ai bianconeri dopo la chiusura del mercato. Riporta juvelive.it
Tonali Juve può decollare? Bianconeri pronti a cogliere questa opportunità, potrebbe arrivare anche una mossa da parte del giocatore. Il punto - Tonali Juve, la Gazzetta dello Sport svela la strategia: il centrocampista è il sogno per la mediana, l’assalto è programmato per l’estate Un nome che torna, un sogno che non è mai tramontato, un’oper ... Lo riporta juventusnews24.com