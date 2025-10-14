Calciomercato Juve | Tudor avrebbe voluto quel colpo la scorsa estate la società non l’ha accontentato Il retroscena in casa bianconera

Calciomercato Juve, un’estate di rimpianti: il tecnico aveva chiesto un rinforzo in mediana, ma la società ha preferito altre strategie. Un’esigenza chiara, una richiesta precisa, ma un’operazione mai concretizzata. Dal calciomercato Juve emerge un retroscena che, alla luce delle difficoltà attuali, assume un sapore amaro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore Igor Tudor, in estate, avrebbe voluto un centrocampista in più, un rinforzo di qualità e quantità per completare un reparto che riteneva a rischio, con una “coperta troppo corta”. Ma alla fine, non se n’è fatto nulla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Tudor avrebbe voluto quel colpo la scorsa estate, la società non l’ha accontentato. Il retroscena in casa bianconera

