Calciomercato Juve svolta nel futuro di quel bianconero che sarebbe dovuto partire in estate | ecco perché è rimasto a Torino Il retroscena

Calciomercato Juve, svolta nel futuro di quel calciatore bianconero: svelato il retroscena su questo calciatore. Un ruolo da secondo portiere che, in realtà, nasconde un’importanza strategica fondamentale. La decisione della Juve di trattenere Mattia Perin in estate, nonostante le numerose offerte ricevute, non è stata una scelta casuale, ma una precisa mossa della dirigenza per blindare la porta. Come svelato da un retroscena del Corriere dello Sport, il club ha voluto cautelarsi, garantendosi un’alternativa di lusso in un ruolo delicatissimo. Secondo la ricostruzione del quotidiano, Perin non è stato ceduto in estate per un motivo ben preciso: la Juventus voleva avere un sostituto all’altezza di Michele Di Gregorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, svolta nel futuro di quel bianconero che sarebbe dovuto partire in estate: ecco perché è rimasto a Torino. Il retroscena

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Calciomercato Juve: chi è il terzino favorito per gennaio e che c'entra Zhegrova - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato #Juve: chi è il terzino favorito per gennaio e che c'entra #Zhegrova - X Vai su X

Calciomercato Juventus, svolta a sorpresa: l’obiettivo dei bianconeri sarà uno svincolato di lusso la prossima estate! Cosa succede - Calciomercato Juventus, si accende il sogno per il 2026: il portiere rossonero in rotta con il club, i bianconeri pronti a sfidare la Premier League Un’occasione irripetibile, un colpo da maestro che ... juventusnews24.com scrive

Calciomercato Juventus: destino ormai segnato per questo bianconero. Svolta anche nella prossima destinazione, ha aperto al ritorno in patria! Aggiornamenti sulla sua cessione - Calciomercato Juventus: questo giocatore bianconero potrebbe lasciare Torino già a gennaio, svolta anche nella sua prossima destinazione Un futuro che sembra scritto, una valigia pronta da mesi. Come scrive juventusnews24.com

Dusan Vlahovic e la Juventus: possibile svolta inattesa sul futuro del bomber serbo - Dusan Vlahovic e la Juventus: possibile svolta inattesa sul futuro del bomber serbo Il mondo del calcio è imprevedibile e spesso ciò che sembra definitivo può ... Da tuttojuve.com