Calciomercato Juve: l’Inter brucia la concorrenza e piazza il grande colpo? Il giocatore è accostato anche ai bianconeri. Tutti i dettagli. Un colpo per presente e futuro, una sfida alle big della Premier League. L’ Inter programma la difesa della prossima stagione e, secondo quanto riferito da Tuttosport, ha posato la lente d’ingrandimento su Marc Guehi, difensore del Crystal Palace e della nazionale inglese. La dirigenza nerazzurra studia la strategia per anticipare una concorrenza a dir poco infuocata. L’obiettivo: Marc Guehi. Marc Guehi, difensore centrale classe 2000, è uno dei pezzi più pregiati del calciomercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: l’Inter brucia la concorrenza per il giocatore accostato anche ai bianconeri? Possibile scambio con Bisseck, così Marotta può piazzare il colpo