Calciomercato Juve colpo dalla rivale? Questa situazione può facilitare l’approdo a Torino | cosa filtra verso l’estate del 2026 Lo scenario
Calciomercato Juve, colpo dalla rivale: ci sono importanti aggiornamenti sul futuro di quel calciatore accostato ai bianconeri. Un’idea che ha del clamoroso, una suggestione di mercato che potrebbe infiammare le prossime sessioni. La Juve starebbe monitorando con grandissima attenzione la situazione contrattuale di Mike Maignan, portiere del Milan e della nazionale francese. Con un accordo in scadenza nel 2026 e un rinnovo al momento in fase di stallo, l’ex Lille potrebbe diventare un’occasione d’oro. I bianconeri, sempre alla ricerca di profili di alto livello per rinforzare la rosa, avrebbero individuato in Maignan l’identikit perfetto per il futuro della propria porta: personalità, esperienza internazionale e una leadership conclamata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Dopo l'infortunio di #Bremer, #Juventus pronta a tornare sul #calciomercato di gennaio per #Skriniar (ex Inter) del Fenerbahce o #Kim (ex Napoli) del Bayern Monaco [Gazzetta dello Sport] #Juve - X Vai su X
Calciomercato Juve: chi è il terzino favorito per gennaio e che c'entra Zhegrova - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Juve, colpo dalla rivale? Questa situazione può facilitare l’approdo a Torino: cosa filtra verso l’estate del 2026. Lo scenario - Calciomercato Juve, colpo dalla rivale: ci sono importanti aggiornamenti sul futuro di quel calciatore accostato ai bianconeri Un’idea che ha del clamoroso, una suggestione di mercato che potrebbe inf ... juventusnews24.com scrive
Calciomercato Juve, il grande rivale dei bianconeri potrebbe tornare in Serie A e rappresentare una grande occasione a parametro zero: le ultime novità - Calciomercato Juve, il grande rivale dei bianconeri potrebbe tornare in Serie A: cosa può succedere nei prossimi mesi Il suo nome evoca ricordi di una leadership difensiva quasi senza eguali in Serie ... Lo riporta juventusnews24.com
Vlahovic e l’addio alla Juve: accordo a zero con la grande rivale - Accordo con la grande rivale, scelta fatta: ecco tutti i dettagli ... Come scrive calciomercato.it