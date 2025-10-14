Calciomercato Juve, colpo dalla rivale: ci sono importanti aggiornamenti sul futuro di quel calciatore accostato ai bianconeri. Un’idea che ha del clamoroso, una suggestione di mercato che potrebbe infiammare le prossime sessioni. La Juve starebbe monitorando con grandissima attenzione la situazione contrattuale di Mike Maignan, portiere del Milan e della nazionale francese. Con un accordo in scadenza nel 2026 e un rinnovo al momento in fase di stallo, l’ex Lille potrebbe diventare un’occasione d’oro. I bianconeri, sempre alla ricerca di profili di alto livello per rinforzare la rosa, avrebbero individuato in Maignan l’identikit perfetto per il futuro della propria porta: personalità, esperienza internazionale e una leadership conclamata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, colpo dalla rivale? Questa situazione può facilitare l’approdo a Torino: cosa filtra verso l’estate del 2026. Lo scenario