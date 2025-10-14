Calciomercato Inter spunta l’ultima idea per rinforzare la difesa! E c’è un intreccio con quel nerazzurro…

Calciomercato Inter, ecco l’ultima idea per rinforzare la difesa di Chivu! E c’è un intreccio di mercato con quel giocatore nerazzurro. L’Inter guarda già alla prossima estate con l’obiettivo di rinforzare il reparto arretrato. Secondo Tuttosport, i nerazzurri hanno intensificato i contatti per Marc Guehi, classe 2000, capitano del Crystal Palace e ormai colonna della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

