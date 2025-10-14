Calciomercato Inter spunta l’ultima idea per rinforzare la difesa! E c’è un intreccio con quel nerazzurro…
Calciomercato Inter, ecco l’ultima idea per rinforzare la difesa di Chivu! E c’è un intreccio di mercato con quel giocatore nerazzurro. L’Inter guarda già alla prossima estate con l’obiettivo di rinforzare il reparto arretrato. Secondo Tuttosport, i nerazzurri hanno intensificato i contatti per Marc Guehi, classe 2000, capitano del Crystal Palace e ormai colonna della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
?#Calciomercato #Inter: #Neymar proposto dagli agenti, la risposta Vai su X
Calciomercato, Gila tra Milan e Inter: Tare lo rivuole e Lotito ha già fermato Marotta - facebook.com Vai su Facebook
Inter, spunta Keita per l'attacco - Secondo Sky Sport, nei prossimi giorni l'Inter proverà a raggiungere un accordo per Keita Baldè Diao, attaccante della Lazio che fa gola a diversi top club. Secondo calciomercato.com
Mercato Inter, spunta una nuova ipotesi per il settore offensivo - La dirigenza nerazzurra guarda alla Premier League per rinforzare l'attacco: il nuovo nome sul taccuino è quello di Justin Kluivert. Riporta msn.com
Inter, si anticipa il colpo dall’estate a gennaio? Spunta questo scenario - Si avvicina il mercato di gennaio si parla di un possibile colpo in entrata per l’Inter: può arrivare un rinforzo in questo reparto ... Si legge su msn.com