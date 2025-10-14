Calciomercato Inter occhi su Gila dalla Lazio | il difensore spagnolo tarda a rinnovare occasione per i nerazzurri?

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’ Inter potrebbe riflettere sulla possibilità di avvicinare Mario Gila della Lazio. Il difensore spagnolo ha infatti il contratto in scadenza nel giugno 2027 e le quotazioni per un possibile rinnovo con il club biancoceleste sembrano essere in calo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Gila L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, occhi su Gila dalla Lazio: il difensore spagnolo tarda a rinnovare, occasione per i nerazzurri?

