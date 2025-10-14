Calciomercato Inter la società nerazzurra è alla caccia al post Sommer | in pole due nomi

Inter News 24 Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra monitora due giovani portieri per il futuro. Scelte decisive per il dopo Sommer?. Con la probabile ultima stagione di Yann Sommer all’Inter, la società sta valutando attentamente chi potrà raccogliere l’eredità del portiere svizzero tra i pali. Tra i nomi principali in orbita nerazzurra emergono due profili di interesse: Elia Caprile, attuale numero uno del Cagliari, e Noah Atubolu, portiere del Friburgo. Entrambi rappresentano opzioni interessanti, ma al contempo oggetto di valutazioni precise sia dal punto di vista tecnico sia contrattuale. 🔗 Leggi su Internews24.com

