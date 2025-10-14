Calciomercato Inter la bomba di Fabrizio Romano | Neymar proposto all’Inter

Calciomercato Inter. L’eco del nome di Neymar continua a risuonare anche lontano dai riflettori della Serie A. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il fuoriclasse brasiliano sarebbe stato offerto all’Inter nell’ultima sessione estiva di calciomercato. Una notizia che, sebbene non si sia tradotta in una trattativa concreta, accende la fantasia dei tifosi e riporta in auge un profilo dal fascino intramontabile. Romano ha spiegato come Eyal Zahavi, agente del giocatore, abbia proposto Neymar a diversi club italiani, tra cui Napoli e Inter, quando ancora non erano emersi i recenti problemi fisici che ne hanno rallentato la carriera. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

