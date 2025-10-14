Calciomercato Inter due nomi dalla Serie A per la difesa del futuro
Inter News 24 Calciomercato Inter, le ultime sulle possibili mosse del club nerazzurro in vista della sessione di gennaio. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter è già proiettata verso la prossima stagione, con uno degli obiettivi principali che riguarda il rinnovamento e il ringiovanimento del reparto difensivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sta monitorando due giovani difensori della Serie A, che si stanno mettendo in evidenza per le loro qualità e potrebbero rappresentare il futuro della difesa interista. Il primo nome sulla lista è Tarik Muharemovic, possente centrale bosniaco nato in Slovenia. 🔗 Leggi su Internews24.com
