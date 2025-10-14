Calciomercato Inter dal Lecce il nome nuovo per la difesa?

Ilprimatonazionale.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Inter avrebbe messo gli occhi su un difensore in forza al Lecce. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe monitorando la crescita di Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 che ben si sta destreggiando in Serie A. L’ex Estrela Amadora, sbarcato in Salento a gennaio, ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato inter dal lecce il nome nuovo per la difesa

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, dal Lecce il nome nuovo per la difesa?

Scopri altri approfondimenti

calciomercato inter lecce nomeGds – Inter, non solo Muharemovic. Spunta un nome completamente nuovo - L'Inter dovrà, in vista della prossima stagione, rinnovare e ringiovanire il reparto difensivo. Da msn.com

calciomercato inter lecce nomeL’Inter SFIDA la Premier sul nuovo gioiello portoghese - Si registra già parecchio movimento dalle parti di Viale della Liberazione in vista della rivoluzione programmata in difesa per la prossima estate. passioneinter.com scrive

calciomercato inter lecce nomeCalciomercato Inter, Beppe Marotta vuole comprare quel difensore promettente. La situazione - Calciomercato Inter: nel mirino Muharemovic del Sassuolo per rinforzare la difesa Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto accendersi sul fronte difensivo. Scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Lecce Nome