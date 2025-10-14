L’ Inter avrebbe messo gli occhi su un difensore in forza al Lecce. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe monitorando la crescita di Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 che ben si sta destreggiando in Serie A. L’ex Estrela Amadora, sbarcato in Salento a gennaio, ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, dal Lecce il nome nuovo per la difesa?