Calciomercato Inter c’è un nuovo obiettivo per la difesa | chi è e perché piace a Chivu

Calciomercato Inter. L’ Inter continua a guardare con attenzione al mercato dei difensori in vista della prossima stagione, e tra i nomi cerchiati in rosso c’è quello di Marc Guehi, classe 2000 e capitano del Crystal Palace. Secondo Tuttosport, il centrale inglese è da tempo nel mirino dei dirigenti nerazzurri, ma finora non si era mai andati oltre qualche sondaggio esplorativo. Ora, però, la situazione potrebbe cambiare, con la dirigenza di Viale della Liberazione pronta a valutare un affondo concreto nella prossima finestra estiva. Il giocatore, ormai punto fermo della nazionale inglese, è considerato uno dei difensori più affidabili e completi della Premier League. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

