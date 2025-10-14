Inter News 24 Ecco di chi si tratta. La difesa dell’Inter potrebbe subire un’importante trasformazione tra la sessione di mercato invernale e la prossima estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ipotesi di un addio a gennaio di Yann Bisseck sta diventando sempre più concreta e la dirigenza nerazzurra avrebbe già individuato il profilo ideale per sostituirlo, in una trattativa che potrebbe essere strettamente collegata. Il nome cerchiato in rosso è quello di Marc Guehi, roccioso difensore centrale classe 2000 e capitano del Crystal Palace. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Bisseck verso l’addio a gennaio? Individuato il possibile sostituto: occhio all’ipotesi scambio!