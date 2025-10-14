Calcio Serie C Pianese già concentrata sulla sfida al Bra Mister Birindelli ritrova Ercolani e Amey

Sabato pomeriggio, al Comunale, arriverà il Bra (fischio di inizio alle 17,30): la Pianese vuole cancellare subito la sconfitta rimediata sul campo del Guidonia Montecelio e regalare un’altra gioia ai propri sostenitori. Il ko in terra laziale non ha minato le certezze delle zebrette, protagoniste, fin qui, di un ottimo cammino, all’insegna dell’equilibrio: 12 i punti in classifica (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), con 8 gol realizzati e 8 subiti. Simeoni e compagni, dopo una domenica di riposo, hanno ripreso ieri pomeriggio la preparazione, agli ordini di mister Birindelli e del suo staff, con una seduta di ripresa atletica finalizzata al recupero in cui la squadra ha già messo a fuoco il prossimo avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

