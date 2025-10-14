Calcio serie C il Perugia dei record negativi chiamato a ritrovare l' orgoglio
Se è vero che i record sono fatti per essere battuti il Perugia edizione 202526 ci è riuscito in pieno. Lo 0-1 con il Rimini, seppur ai punti non meritato (le occasioni ci sono state, ma nel calcio, e lo si ripete fino allo sfinimento, contano i gol), significa la sesta sconfitta consecutiva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
