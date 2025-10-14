Calcio serie C il Perugia dei record negativi chiamato a ritrovare l' orgoglio

Perugiatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se è vero che i record sono fatti per essere battuti il Perugia edizione 202526 ci è riuscito in pieno. Lo 0-1 con il Rimini, seppur ai punti non meritato (le occasioni ci sono state, ma nel calcio, e lo si ripete fino allo sfinimento, contano i gol), significa la sesta sconfitta consecutiva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

calcio serie c perugiaCalcio serie C, calma piatta in casa Perugia in attesa della ripresa - Si parla di un contatto tra il club e Matteassi per il ruolo di ds, ma nulla dovrebbe cambiare almeno fino a domenica. Lo riporta today.it

calcio serie c perugiaCalcio serie C, i guai in casa Perugia non finiscono mai: Kanoute si lussa un dito - L'attaccante si è infortunato nel finale della partita contro il Rimini ed è in dubbio per la prossima. Da perugiatoday.it

calcio serie c perugiaCalcio serie C, Perugia - Rimini: acque agitate in tribuna a fine gara - I dirigenti presi di mira da alcuni tifosi presenti subito dopo il triplice fischio. Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Perugia