L’Ars Rovagnate rallenta, pareggia in casa ma il Lesmo non ne approfitta e dopo tre successi di fila incappa in una inattesa sconfitta interna contro il Grentarcadia. Domenica particolarmente negativa per i colori brianzoli nel girone B dove solo la Base sorride, anzi ride, dopo il poker rifilato al Rovellasca con la doppietta di Loris Biancu ad aprire la strada. Perde ancora il Meda contro l’Olginatese. Ora la squadra di Cairoli è in piena zona playout, a sette punti dalla vetta e lontana dalle aspettative della vigilia. Lo stesso si può dire, nel girone C, per l’Universal Solaro affondata dai (quattro) colpi del Gallarate e nella parte a destra della classifica, mentre in quella sinistra c’è il Ceriano che riprende a vincere (0-1) una gara scorbutica sul campo del fanalino di coda Verbano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Le brianzole piangono. Lesmo cade in casa