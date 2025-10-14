Calcio Napoli Conte studia le mosse anti-Torino | salgono le quotazioni di Neres e Lang
Il tecnico del Calcio Napoli avrà a disposizione il gruppo al completo solo da giovedì: due giorni per preparare la sfida dell’Olimpico Grande Torino. Out Rrahmani e Lobotka, spazio a soluzioni tattiche alternative. Alla ripresa del campionato il Calcio Napoli sarà atteso da una trasferta dal forte valore simbolico per Alessandro Buongiorno, ma anche da . 🔗 Leggi su 2anews.it
A Napoli, giocare a calcio per strada è una tradizione: nei vicoli, nelle piazze, con un pallone, due zaini e tanta passione. È condivisione, unione, libertà, solidarietà. Il calcio, quello vero, è del popolo. Non può – e non deve – essere usato per ripulirsi la faccia. - facebook.com Vai su Facebook
La classe al potere: è Kevin il POTM powered by @MSC_Crociere Leggi la news https://sscnapoli.it/de-bruyne-vince-il-potm-di-settembre/… #ProudToBeNapoli - X Vai su X
Torino-Napoli, Jesus sicuro titolare. Conte studia due sorprese in difesa - Il Napoli nel pomeriggio di sabato tornerà in campo per sfidare il Torino, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Da msn.com
Gazzetta – Napoli, Conte al lavoro: occhio ad un possibile cambio modulo - L'allenatore del Napoli Antonio Conte studia una nuova mossa o probabilmente un ritorno al vecchio modulo per sopperire alle troppe assenza ( Rrahmani, ... Riporta iamnaples.it
Napoli, buone notizie per Conte: due giocatori in evidenza con le rispettive nazionali - Napoli, occhi sui nazionali: McTominay e Hojlund in gol con le rispettive selezioni In attesa del ritorno della Serie A, il Napoli osserva con attenzione i propri calciatori impegnati con le nazionali ... Lo riporta calcionews24.com