Calcio la linea verde del Forlì funziona | biancorossi primi nel girone B
Dopo i risultati positivi fin qui raggiunti nelle prime nove giornate di campionato, per il Forlì Calcio giungono buone notizie anche dalla Lega Pro che in questi giorni ha reso noti i primi dati relativi alla valorizzazione sul minutaggio dei giovani calcolato sulle prime sette giornate del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Paolo Del Genio, nel corso di Linea Calcio su Canale 8, ha commentato la situazione di Noa Lang, rimasto a Castel Volturno durante la sosta per le Nazionali: “Il giudizio su Lang non può essere positivo, ma neanche definitivo. È ancora presto e può ribaltare - facebook.com Vai su Facebook
Calcio: La Serie C si colora di verde per l'Earth day - La Serie C diventa green in occasione della 37a giornata di campionato, tingendosi di verde per celebrare l'Earth Day - Lo riporta ansa.it
Calcio:Mondiali, Capo Verde a un passo da storica qualificazione - 0 contro il Camerun, grazie al gol decisivo di Dailon Rocha Livramento, gli "Squali Blu" si sono ... Come scrive ansa.it