Calcio Italia-Israele 3-0 azzurri ai playoff

Roma, 14 ott. (askanews) – L’talia vince e respira. Al Bluenergy Stadium di Udine, gli Azzurri di Gennaro Gattuso battono Israele 3-0, conquistando matematicamente almeno un posto ai playoff di marzo per qualificarsi al Mondiale del 2026. Non è ancora la sicurezza del biglietto per l’America, ma è un passo avanti concreto, ottenuto in una serata tesa dentro e fuori lo stadio. La partita comincia sotto un cielo carico di tensione: scontri tra manifestanti e forze dell’ordine fuori dall’impianto, poi il calcio a prendersi la scena. In campo, l’Italia soffre più del previsto, ma ha vinto grazie a due gol di Mateo Retegui? uno su rigore e uno di pregevole fattura? e al colpo di testa di Gianluca Mancini nel recupero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it