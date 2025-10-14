Calcio Giovanile provinciale | tante squadre in testa Sorpresa Staffoli
Pisa 14 ottobre – Inizio scoppiettante nei campionati giovanili provinciali. Nel girone A della Juniores Staffoli al comando a punteggio pieno con nove punti in queste prime tre partite: 3 – 7 a Montopoli. Nel girone B grande affermazione dell’Atletico Cascina dell’esperto mister Leoni che vince 1 – 3 sul campo del Pisa Ovest. Dopo stagioni alla guida del Pisa Ovest, il mister ha conquistato i tre punti da ex di turno. Il San Prospero Navacchio di Volterrano vince a Filettole (0 – 1), mentre il Forcoli travolge 5 – 1 il Crespina in una gara senza storia. Monteserra di misura sul Santa Maria a Monte (1 – 0), Scintilla di mister Nigro che vince in trasferta il derby pisano contro la Freccia Azzurra (3 – 5). 🔗 Leggi su Lanazione.it
