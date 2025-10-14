Calcio Giovanile | Fratres Perignano in testa nell' Elite superata la Sestese

Pisa 14 ottobre – Il Fratres Perignano espugna il campo della Sestese Campione d’Italia in carica e conquista il primo posto nel campionato Regionale Juniores Elite. Grande affermazione della squadra di mister Lucarelli che passa con un gol di Pucci (0 – 1) e lo difende sino al fischio finale. Dodici punti per il Fratres Perignano dopo cinque giornate, due in più della stessa Sestese sorpassata, dell’Affrico, del Fucecchio e della Pietà. Il San Giuliano raggranella un punto nel finale su calcio di rigore contro la Lastrigiana (1 – 1) ed è penultimo con due punti. Terzultimi i Mobilieri Ponsacco battuti 2 – 1 sul campo del Maliseti Seano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

