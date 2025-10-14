Calcio femminile Eleonora Goldoni | Accorcerei misure del campo e delle porte

. Le dichiarazioni della centrocampista della Lazio e della Nazionale Un dibattito costruttivo, non una polemica. La centrocampista della Lazio e della Nazionale, Eleonora Goldoni, ha acceso una riflessione profonda sul futuro del calcio femminile. Recente vincitrice dell’eBay Values Award della FIGC, la calciatrice ha proposto, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calcio femminile, Eleonora Goldoni: «Accorcerei misure del campo e delle porte»

Leggi l'articolo - Calcio femminile, ACF Biellese a valanga: 7 a 0 alla Novese #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #calcio #biellese - facebook.com Vai su Facebook

Calcio Femminile Italiano - X Vai su X

Eleonora Goldoni: “Lo stipendio di una calciatrice in Italia è nulla. Col primo ho pagato l’affitto” - Eleonora Goldoni nel corso di un'intervista ha parlato delle differenze, soprattutto di salario, tra calcio femminile e maschile ... Scrive fanpage.it

Eleonora Goldoni e un calcio femminile da rivoluzionare - Spesso si parla di uguaglianza tra calcio maschile e femminile, della ricerca continua della parità dei sessi anche nel mondo calcistico. Riporta laziopress.it

«Con lo stipendio ci paghiamo l'affitto»: la denuncia di Eleonora Goldoni, calcio femminile - L'attaccante della Lazio e della Nazionale nel podcast «DoppioPasso»: «Da qualche anno le cose sono cambiate, ma il nostro ingaggio non è paragonabile a quello di un calciatore» ... Da msn.com