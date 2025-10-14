Calcio e tennis in primo piano Rai Sport annuncia la nuova stagione

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha confermato un aumento della presenza di sport sulla televisione pubblica, andando oltre il calcio e la (possibile) mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026. Il nuovo numero uno dello sport in Rai, già al centro di polemiche come direttore di Rai News, ha ribadito l’intenzione di acquisire i diritti dei Mondiali di calcio, a prescindere dal fatto che l’Italia si qualifichi o meno. Per quanto riguarda il tennis, in chiaro su Rai1 saranno trasmesse le semifinali e le finali della Coppa Davis da Bologna. Confermato anche il sodalizio con le Nitto ATP Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

