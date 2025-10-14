Calcio a 5 serie b Mattagnanese a segno Vittoria di spessore
Buona la prima. Esordio vincente in trasferta per la Mattagnanese nel campionato nazionale di calcio a 5 Serie B. La formazione di Borgo San Lorenzo vince 5-2 a Siena sul campo dell’Ibs Le Crete. La prima squadra della Mattagnanese ha aperto nel migliore dei modi la stagione: passaggio del turno in Coppa Italia della Divisione e brillante e affermazione nel suggestivo palazzetto dello sport in terra senese. "E’ stata una partita intensa e ben giocata da entrambe le squadre - commenta il presidente Tommaso Quartani -. Il primo tempo si è chiuso in equilibrio, con ritmi tattici e grande attenzione da ambo le parti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
CALCIO, SERIE C FEMMINILE: PRIMO SUCCESSO PER L'FCS WOMEN Calcio femminile. Parte con il piede giusto il nuovo campionato di Serie C per l'FC Südtirol Women. Vittoria in pieno recupero ieri pomeriggio a Maso Ronco alla prima giornata contro la - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Serie C: Vicenza-Virtus Verona 2-1. Con la nona vittoria su dieci gare i biancorossi sono sempre più soli al comando del girone A. - X Vai su X
Calcio a 5 serie b. Mattagnanese a segno. Vittoria di spessore - Esordio vincente in trasferta per la Mattagnanese nel campionato nazionale di calcio a 5 Serie B. Riporta sport.quotidiano.net
La Futsal paga lo scotto della serie B - Dopo 15 anni di attesa, il calcio a 5 civitavecchiese è tornato sul palcoscenico della Serie B nazionale, ma l’esordio non ha portato il risultato sperato. civonline.it scrive
Calcio a 5 serie b. Mattagnanese, esordio a Siena contro Le Crete - Inizia oggi il campionato di calcio a 5 Serie B che vede la Mattagnanese di Borgo San Lorenzo fra le protagoniste. Segnala lanazione.it