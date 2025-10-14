Calcio a 5 serie b Mattagnanese a segno Vittoria di spessore

Buona la prima. Esordio vincente in trasferta per la Mattagnanese nel campionato nazionale di calcio a 5 Serie B. La formazione di Borgo San Lorenzo vince 5-2 a Siena sul campo dell’Ibs Le Crete. La prima squadra della Mattagnanese ha aperto nel migliore dei modi la stagione: passaggio del turno in Coppa Italia della Divisione e brillante e affermazione nel suggestivo palazzetto dello sport in terra senese. "E’ stata una partita intensa e ben giocata da entrambe le squadre - commenta il presidente Tommaso Quartani -. Il primo tempo si è chiuso in equilibrio, con ritmi tattici e grande attenzione da ambo le parti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

