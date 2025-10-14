Calcinacci del sisma del ' 79 abbandonati in un campo il Tar ordina la bonifica a tutti i proprietari
Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da tre cittadini contro il Comune di Cascia in merito all'abbandono di 720 metri cubi di calcinacci su un terreno agricolo, convalidando l’ordinanza che impone di rimuovere e smaltire una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Abbandona calcinacci in strada: l'incivile incastrato delle fototrappole - A darne notizia Elena Gubetti, sindaco del comune della provincia romana. Da romatoday.it