Calci di rigore | l’intelligenza artificiale è meglio dei portieri

Uno studio spagnolo dimostra che questo strumento riesce a prevedere la direzione di un rigore, analizzando com più accuratezza i movimenti preliminari, come postura, angolo di corsa, inclinazione del busto, del calciatore pronto a tirare in porta. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Calci di rigore: l’intelligenza artificiale è meglio dei portieri

Argomenti simili trattati di recente

Il calcio di rigore trasformato da Cianci che ha regalato il successo all' Arezzo sul Gubbio - facebook.com Vai su Facebook

Punito con il calcio di rigore il contatto tra #Politano e Araujo. Il calciatore azzurro sembrerebbe accorgersi subito dell’errore. GIUSTO ASSEGNARE CALCIO DI RIGORE? #NapoliSportingCP 1-1 - X Vai su X

Calci di rigore: l’intelligenza artificiale è meglio dei portieri - Uno studio spagnolo dimostra che questo strumento riesce a prevedere la direzione di un rigore, analizzando com più accuratezza i movimenti preliminari, come ... Lo riporta repubblica.it

L'IA è più brava dei portieri nel prevedere dove verrà tirato un rigore - Focus.it - Analizzando i movimenti preliminari, come postura, angolo di corsa e inclinazione del busto, l'IA ha previsto la direzione di un rigore con più precisione dei portieri. focus.it scrive