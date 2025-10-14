Calci di rigore | l’intelligenza artificiale è meglio dei portieri

Repubblica.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio spagnolo dimostra che questo strumento riesce a prevedere la direzione di un rigore, analizzando com più accuratezza i movimenti preliminari, come postura, angolo di corsa, inclinazione del busto, del calciatore pronto a tirare in porta. 🔗 Leggi su Repubblica.it

