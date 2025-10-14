Calamità nuclei speciali e grandi eventi | Trieste coordinerà le polizie locali del Fvg
La polizia locale di Trieste coordinerà le polizie locali regionali in occasioni eccezionali come i grandi eventi e le calamità naturali. Questa mattina nel capoluogo regionale è stato siglato l'accordo tra la Regione e l'amministrazione comunale giuliana per l'attuazione del coordinamento della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
