Calamità nuclei speciali e grandi eventi | Trieste coordinerà le polizie locali del Fvg

Triesteprima.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale di Trieste coordinerà le polizie locali regionali in occasioni eccezionali come i grandi eventi e le calamità naturali. Questa mattina nel capoluogo regionale è stato siglato l'accordo tra la Regione e l'amministrazione comunale giuliana per l'attuazione del coordinamento della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

