Calaiò | Granata il mio primo amore

"Ecco cosa penso di Simeone" Emanuele Calaiò ha giocato nel Torino e nel Napoli e oggi sono due squadre che osserva con affetto. A Tuttosport ha detto la sua sull'attacco granata e le prospettive della squadra, PRIMO AMORE – "Il Toro è stato il mio primo amore calcistico: lì sono cresciuto e diventato uomo. Arrivai da Palermo che avevo 13 anni e dopo tutta la trafila nelle giovanili, Mondonico mi fece esordire in Serie A. Ricordo ancora il gol segnato alla Reggina pochi minuti dopo il debutto: un'emozione bellissima a 17 anni. Mentre a Napoli mi sono consacrato come calciatore, vivendo le stagioni più belle della mia carriera.

