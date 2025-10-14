Calabria in arrivo maltempo | diramata allerta gialla

Feedpress.me | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un peggioramento delle condizioni meteo interesserà la Calabria nella giornata di domani, 15 ottobre. Sono previsti temporali anche di forte intensità, in particolare lungo la fascia Ionica. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla valida per l’intera regione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

calabria in arrivo maltempo diramata allerta gialla

© Feedpress.me - Calabria, in arrivo maltempo: diramata allerta gialla

Leggi anche questi approfondimenti

calabria arrivo maltempo diramataCalabria, in arrivo maltempo: diramata allerta gialla - Un peggioramento delle condizioni meteo interesserà la Calabria nella giornata di domani, 15 ottobre . Si legge su gazzettadelsud.it

calabria arrivo maltempo diramataMaltempo in Calabria, diramata l'allerta gialla della Protezione Civile per il 15 ottobre - Un peggioramento delle condizioni meteorologiche è previsto sulla Calabria nella giornata di domani, 15 ottobre. Secondo reggiotv.it

calabria arrivo maltempo diramataCiclone Mediterraneo verso il Centro-Sud: piogge e temporali anche intensi sulla Calabria - Sud: da domani e vino a venerdì forti piogge, temporali e rischio nubifragi anche in Calabria ... Riporta quicosenza.it

Cerca Video su questo argomento: Calabria Arrivo Maltempo Diramata