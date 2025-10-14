Calabria in arrivo maltempo | diramata allerta gialla

Un peggioramento delle condizioni meteo interesserà la Calabria nella giornata di domani, 15 ottobre. Sono previsti temporali anche di forte intensità, in particolare lungo la fascia Ionica. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla valida per l’intera regione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Calabria, in arrivo maltempo: diramata allerta gialla

